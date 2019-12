CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA NAPOLI IBRAHIMOVIC / In attesa di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è l'uomo più corteggiato del momento con Bologna, Milan e Napoli - in rigoroso ordine alfabetico - che vanno a caccia dell'ex Los Angeles Galaxy. A fare il punto della situazione sono i dirigenti di Bologna e Milan, due squadre che si affrontano questa sera in campionato. Riccardo Bigon, intervenuto a 'Sky', conferma che i rossoblù sono in attesa della decisione di Ibra: "E' una suggestione che abbiamo spiegato e raccontato più volte: il contatto è tra Mihajlovic e Ibrahimovic, c'è stato a novembre, il calciatore aveva detto che avrebbe deciso a dicembre e ormai ci siamo. Siamo propensi a parlare di questa situazione, qualora decidesse di prendere questa strada.

Siamo in attesa che questi contatti continuino".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, conferme su Ibra-Napoli: le ultime

Calciomercato Milan, Massara conferma: Ibrahimovic in campo anche a dicembre

Della questione Ibrahimovic ha parlato anche il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, confermando la possibilità teorica che il calciatore sia disponibile subito dopo la firma del contratto, senza per forza attendere gennaio: Non ci sono aggiornamenti, non c'è una vera trattativa in corso: per Ibrahimovic è un momento di riflessione, siamo qui in attesa. Potrebbe giocare subito? E' un'eventualità plausibile anche se ha poco senso visto che è fermo da qualche settimana e avrebbe bisogno di allenarsi un po': per chiunque dovrebbe essere considerato un rinforzo da gennaio".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Raiola spaventa Milan e Napoli per Ibrahimovic: "Non è detto scelga l'Italia"

Calciomercato Milan, Pioli: "Ibrahimovic? Come regalo di Natale..."