CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC RAIOLA / Non solo Ibrahimovic: tra Milan e Mino Raiola gli affari 'caldi' in queste giornate sono diversi. Già perché i rossoneri devono decidere cosa fare con Giacomo Bonaventura, il cui contratto è in scadenza a fine stagione: senza l'accordo per il rinnovo, il centrocampista a gennaio potrà accordarsi per firmare con un'altra squadra a parametro zero.

Al momento però l'intesa tra le parti è lontana, anzi dal Milan - riferisce 'Sky Sport' - non sarebbe arrivata ancora nessuna offerta concreta per prolungare il contratto.

Calciomercato Milan, Bonaventura in scadenza: niente segnali per il rinnovo

Raiola, in contatto soprattutto con Boban per l'affare Ibrahimovic, non avrebbe ricevuto invece nessun altro segnale dalla società per il centrocampista: 30 anni, l'ex Atalanta in stagione ha collezionato sette presenze, realizzando una rete dopo aver superato un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco a lungo. Di Bonaventura ha parlato anche Frederic Massara a 'Sky' prima della gara contro il Bologna: "E' un giocatore quasi di famiglia nel Milan, è qui da molte stagioni: ci rende felici che stia ritrovando continuità, è la terza partita consecutiva. Questa è la priorità, per il resto avremo modo di parlarne".

