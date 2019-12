INTER BARCELLONA FORMAZIONI / Tra le priorità del Barcellona in questo delicato momento della stagione, di certo non c'è la partita con l'Inter in programma martedì prossimo alle 21:00. Mentre i nerazzurri avranno bisogno di vincere (o di fare gli stessi punti del Borussia Dortmund contro lo Slavia) per passare il turno, i catalani sono già sicuri di essere primi in classifica e non hanno alcuna intenzione di mettere a rischio i loro migliori uomini a San Siro in vista degli impegni contro Real Sociedad in trasferta e, soprattutto, Real Madrid al Camp Nou.

Inter-Barcellona, Valverde pensa a una rivoluzione: fuori tutti i titolari!

L’idea di Valverde è di lasciare a casa, a riposare, il maggior numero di uomini tra i suoi intoccabili.

potrebbero addirittura restare fuori dalla lista di convocati, mentre i varidovrebbero restare in panchina.

Il tecnico ha già comunicato all’ex juventino Neto che sarà titolare (giocando così i suoi primi minuti in stagione) e dovrebbero avere spazio anche Wague, Todibo, Carles Aleñá e Riqui Puig. La presenza del giovane e promettente Ansu Fati dipenderà, invece, dalle sue condizioni fisiche, visto un fastidio al ginocchio che lo ha limitato negli ultimi giorni.

Attenzione, però, a sottovalutare le riserve azulgrana: un anno fa, nonostante le rotazioni, gli spagnoli riuscirono a fermare il Tottenham sull'1-1 nell'ultima giornata della fase a gironi. Certo, si giocava al Camp Nou e l'ambientedi San Siro sarà ben diverso, ma guai a rilassarsi, espressione proibita nel dizionario di Antonio Conte.

