SERIE A SAMPDORIA PARMA / Parma corsaro a 'Marassi' nella quindicesima giornata di Serie A. I ragazzi di D'Aversa, passati in vantaggio con la rete di Kucka al 21', si sono difesi lasciando alla Sampdoria poche occasioni, alcune delle quali però clamorose, come la traversa di Gabbiadini e il rigore fallito da Quagliarella, ipnotizzato da Sepe dagli undici metri.

Proprio il portiere si è rivelato decisivo in altri frangenti aiutando la sua squadra a ottenere tre punti fondamentali che li portano a quota 21 in classifica, al pari del deludente

Sampdoria-Parma 0-1: 21' Kucka (P)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli e Parma 21; Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia 10; Spal 9.