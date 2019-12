CALCIOMERCATO SERIE A UDINESE BARAK / Sette gol, quattro assist e tante giocate sopraffine nel suo primo anno con la maglia dell'Udinese, poi una serie di infortuni e un campionato intero trascorso per lo più in tribuna. Antonin Barak, dopo i problemi fisici che hanno frenato la sua ascesa la scorsa stagione, è tornato al gol pochi giorni fa, quando ha finalmente giocato novanta minuti in una gara ufficiale, quella di Coppa Italia vinta 4 a 0 contro il Bologna.

Ieri, invece, altri minuti nel match di campionato contro il, ulteriore segnale sulla sua vicina ripresa, notizia che fa piacere ai friulani e apre a nuove indiscrezioni di calciomercato clicca qui per restare aggiornato.

Su Barak, infatti, erano finiti gli occhi delle migliori società italiane e straniere, che non hanno però tentato l'affondo anche a causa dei successivi problemi fisici. Così, qualora dovesse dimostrare il pieno recupero e nuovi miglioramenti in maglia bianconera, non è escluso che il suo nome possa tornare ai primi posti nella lista delle big internazionali.

