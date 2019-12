JUVENTUS BUFFON / Momento delicato per la Juventus dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, che ha portato gli uomini di Sarri a meno due punti dalla capolista Inter. Molteplici le critiche dei furenti tifosi, che hanno riversato sui social il loro stato d'animo.

Così, all'indomani della gara persa, anche Gianluigiha voluto mandare la sua risposta sul periodo negativo dei bianconeri: clicca qui per restare aggiornato.

L'esperto portiere della Juventus, non esente da critiche nelle scorse partite, tramite i suoi profili social si è espresso con una massima di Duke Ellington: "Ci sono due regole nella vita: uno, non mollare mai; due, non dimenticare mai la regola numero". Le sue parole sono state accolte positivamente da buona parte dei sostenitori bianconeri, come si evince dai commenti relativi al suo post.

