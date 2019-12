CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI MATTIOLI / Tre sconfitte nelle ultime cinque giornate ed una vittoria che manca ormai da troppo tempo. La Spal di Leonardo Semplici vive un momento estremamente negativo dopo il pesante KO interno di oggi contro il Brescia, diretta concorrente per la salvezza che ora si complica ulteriormente. Una situazione delicata che sembra mettere in discussione inevitabilmente anche il tecnico estense, soprattutto dopo le ultime parole in zona mista del presidente Walter Mattioli: "Non mi aspettavo una gara del genere. A mio parere non è stato schierato neanche il modulo giusto per provare a vincere. Nel secondo tempo non avendo più nulla da perdere abbiamo dato tutto.

Non abbiamo mai tirato in porta, tante cose non sono andate bene".

Calciomercato Spal, Semplici in discussione

Mattioli ha quindi parlato nello specifico della situazione di Semplici: "Ci siamo ripromessi di fare un punto, abbiamo sempre dato per scontato di continuare. Probabilmente continueremo ancora, ma dobbiamo capire cosa non va. Siamo stati pazienti e consapevoli di avere una buona squadra. Faremo una riflessione sulla situazione attuale".

