JUVENTUS INFORTUNIO BENTANCUR / Giorni difficili in casa Juventus dopo il primo ko stagionale contro la Lazio, seguito al pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Sassuolo e al conseguente sorpasso dell'Inter in vetta alla classifica. Maurizio Sarri deve inoltre fare i conti con diverse defezioni, l'ultima quella di Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano ha infatti riportato un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra e sarà valutato giorno per giorno.

Juventus, infortunio Bentancur: il messaggio dell'uruguaiano

Su Instagram il classe 1997 ha però voluto rassicurare i tifosi: "Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l'entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!". Potrebbe dunque essere meno grave del previsto l'infortunio dell'uruguaiano, che guarda già avanti: "È una sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare".

