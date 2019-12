CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO MONTELLA / Momento delicato per il posto di Montella sulla panchina della Fiorentina. Sconfitto anche oggi nel match contro il Torino, il tecnico è fortemente in bilico, nonostante le recenti rassicurazioni da parte della dirigenza. Così, intercettato in zona mista dopo la gara di Serie A, il presidente Rocco Commisso ha lanciato segnali al suo allenatore: clicca qui per restare aggiornato.

Chiare le parole del patron dei toscani, rimasto insoddisfatto dopo la gara odierna: "Nel primo tempo non siamo andati bene.

Fiducia a? E' una parola massima, ma qui bisogna ragionare giorno per giorno. Io devo fare quello che è giusto per la Fiorentina quindi ok per la partita con l'Inter ma poi si vedrà. Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso perché mi aspettavo un'altra cosa - spiega Commisso - Io vengo qui per vedere belle partite e mi aspettavo un'altra partita. Ne mancano quattro fino alla fine del girone d'andata e dobbiamo arrivare almeno a 20-22 punti per essere più sereni, non per andare inma per rimanere in Serie A. Io l'avevo detto, se ci salviamo come l'anno scorso sarà un fallimento: dobbiamo fare di più rispetto all'anno scorso. Mercato? Può essere una possibilità, da valutare tutti insieme".

