ESTEGHLAL STRAMACCIONI CONTRATTO / La complicata avventura di Andrea Stramaccioni in Iran giunge finalmente al termine. Risale ad agosto lo sfogo in conferenza stampa del tecnico romano nei confronti della società, rea di avergli tolto l'interprete in campo.

Calciomercato, Stramaccioni di nuovo libero

I problemi infatti non sono mancati lungo il cammino dell'ex interista all'che ufficializza l'addio dell'allenatore al club con effetto immediato. La decisione è arrivata dopo mesi di caos con l'ex tecnico di Inter e Udinese che si era espresso con toni molto duri nei confronti della propria dirigenza a più riprese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Risoluzione arrivata per giusta causa per via dei gravi inadempimenti contrattuali del club con relativo comunicato ufficiale che recita: "Andrea Stramaccioni insieme ai suoi collaboratori dello staff tecnico - Marco Caser, Sebastian Eduardo Leto e Omar Danesi - comunicano di aver terminato unilateralmente il contratto di lavoro con l’Esteghlal F.C. di fronte alla F.I.F.A. con effetto dal 6 Dicembre 2019. Stramaccioni e i suddetti membri del suo staff tecnico vorrebbero cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i giocatori della Prima Squadra e il resto dello staff per le eccellenti prestazioni e per la cooperazione professionale che hanno permesso al Team di raggiungere la vetta della classifica nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi. Ultimo ma non meno importante, l'allenatore vorrebbe dare un grande ringraziamento agli incredibili tifosi dell’Esteghlal F.C. per il loro supporto unico e incredibile durante tutto questo periodo e gli augura di raggiungere con la loro amata squadra tutti i successi che meritano, con il cuore spezzato che è costretto a partire sperando di ritrovarsi di nuovo insieme un giorno in futuro".

