SPAL BRESCIA BALOTELLI SALVEZZA EUROPEO / Dopo ben sei sconfitte consecutive ci pensa Mario Balotelli a risollevare il Brescia nel giorno del ritorno in panchina di Eugenio Corini dopo la breve parentesi Grosso. Con il gol realizzato alla Spal l'attaccante bresciano fa 50 in Serie A in 131 partite ritrovando il sorriso e facendo ripartire la marcia delle 'Rondinelle' che puntano dritte ad una salvezza comunque complicata. Nel post-partita ai microfoni di 'Dazn' lo stesso Balotelli ha commentato i tre punti conquistati oggi: "Abbiamo sofferto molto.

Brescia, Balotelli punta alla salvezza

La vittoria? Era ora. Ci abbiamo provato anche in partite più complicate di queste, siamo stati sfortunati. Abbiamo altre 3 partite importanti, speriamo di far bene".

Balotelli ha proseguito sul gol finalmente decisivo trovato quest'oggi: "Far gol è sempre emozionante, poi io la gestisco tranquillamente. È sempre bello fare gol sotto la curva. Tutti vogliono giocare l’Europeo, per me è importante salvare il Brescia, È questo che ho in testa".

