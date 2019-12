Sassuolo-Cagliari, Maran: "Giornata non brillantissima. Ci godiamo il pari"

SASSUOLO CAGLIARI MARAN / Spettacolare 2-2 tra Sassuolo e Cagliari che di fatto arresta la striscia di vittorie dei rossoblù ma non quella di risultati utili consecutivi. I sardi infatti con grande carattere hanno rimontato ben due reti di svantaggio al 'Mapei' per la gioia di Maran che ha analizzato lucidamente la partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Ci godiamo questo pareggio in una giornata non brillantissima da parte nostra. Credo sia un buon segnale. Siamo riusciti a riprendere un risultato che sembrava compromesso.

Siamo riusciti con un po di fatica a portare via un risultato importante che da continuità a questa serie positiva. Nel primo tempo dovevamo sistemare la nostra pressione. Eravamo lunghi e sfilacciati poi siamo riusciti a far meglio. Con le forze fresche abbiamo cambiato qualcosina per spingere un po' di più sugli esterni. Abbiamo sfruttato le capacità di. Lavora sempre con grande partecipazione e sono contento che abbia ritrovato il gol dopo la Coppa Italia".

EQUILIBRIO - "Non possiamo concederci di perdere equilibrio. Quando lo perdiamo diventa pericoloso per noi come nel primo tempo di oggi. Non siamo riusciti ad essere come siamo sempre stati".