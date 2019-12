CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA COMMISSO / Non finisce più la crisi di risultati della Fiorentina che è andata KO anche oggi sul campo del Torino di Walter Mazzarri. 2-1 che mette in discussione ancor di più la posizione di un Montella fin qui sempre confermato dalla società. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' a domanda precisa su cosa succederà con Montella, il patron Commisso ha alzato le spalle sconsolato ma è sembrato piuttosto arrabbiato e deluso. Questa volta non lo ha confermato come suo solito.

Vedremo a che decisioni porterà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nello spogliatoio della Fiorentina c'è grande arrabbiatura per il risultato che alla fine non è arrivato. Ora però bisognerà monitorare eventuali mosse da parte delle alte cariche viola. Negli ultimi giorni si è infatti parlato molto di Gattuso come possibile post-Montella.

