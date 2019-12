CALCIOMERCATO IBRA NAPOLI / Ibrahimovic al Napoli è molto più di un'idea. Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis sta facendo sul serio: vuole ingaggire lo svedese libero sul calciomercato e intenzionato a tornare in Italia. Come è noto, il Milan aspetta da settimane una risposta del calciatore che, a sua volta, ha deciso di prendere ancora del tempo per valutare bene tutte le opportunità arrivate sul tavolo del suo agente Mino Raiola.

"Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, laaumenterebbe l'appeal, sia a livello tecnico che televisivo", ha ammesso il procurato italo-olandese, ipotizzando anche il trasferimento in un altro campionato europeo. Ma perché il Napoli, con diversi attaccanti in rosa, dovrebbe ingaggiare Ibrahimovic? I motivi sono diversi. Intanto perché Milik spesso è costretto a fermarsi : tornato a disposizione ad inizio settimana, ora il suo recupero è diventato un mistero. Poi perché la squadra con una prima punta gioca meglio: basta verificare i dati conin campo.