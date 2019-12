Calciomercato Milan, conferme su Ibra-Napoli: le ultime

CALCIOMERCATO IBRA NAPOLI / Ibrahimovic al Napoli è molto più di un'idea. Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis non cambia programmi: vuole ingaggire a stretto giro lo svedese libero sul calciomercato e intenzionato a tornare in Italia. Come è noto, il Milan aspetta da settimane una risposta del calciatore che, a sua volta, ha deciso di prendere ancora del tempo per valutare bene tutte le opportunità arrivate sul tavolo del suo agente Mino Raiola. "Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l'appeal, sia a livello tecnico che televisivo", ha ammesso il procurato italo-olandese, ipotizzando anche il trasferimento in un altro campionato europeo. Ma perché il Napoli, con diversi attaccanti in rosa, dovrebbe ingaggiare Ibrahimovic? I motivi sono diversi. Intanto perché Milik spesso è costretto a fermarsi: tornato a disposizione ad inizio settimana, ora il suo recupero è diventato un mistero.

Poi perché la squadra con una prima punta gioca meglio: in tale ottica, basta verificare i dati conin campo. Insomma, fino a martedì saranno giorni molto intensi a Napoli. La gara dicontro ilresta decisiva per il futuro di Ancelotti e del suo staff.

Calciomercato Bologna, Mihajlovic aspetta la decisione di Ibrahimovic

Anche il Bologna seguirà con grande attenzione gli sviluppi del futuro tecnico di Reggiolo, legato a doppio filo a quello di Ibra. Lo svedese è in stretto contatto con Sinisa Mihajlovic, che staserà sfiderà proprio il suo Milan. Difficile fare previsioni in questo momento. Di certo per il coordinatore tecnico Walter Sabatini è stato inevatibile valutare alcune alternative più giovani, come Cutrone, Kean e Piatek.

