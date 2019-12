LAZIO INZAGHI IMMOBILE / La coppia dei campioni per un pensiero stupendo. Milinkovic Savic e Luis Alberto fanno sognare Simone Inzaghi, che per ora dribbla la parola scudetto. La vittoria dell’Olimpico con la Juventus ha il sapore della svolta. I biancocelesti ribaltano lo svantaggio con i nervi, con il carattere e senza i gol di Ciro Immobile. Una novità visto che il bomber di Torre Annunziata, capocannoniere della Serie A con 18 reti, segnava in campionato da nove partite di fila. Ieri avrebbe avuto l’opportunità di allungare la striscia, ma si è lasciato ipnotizzare dal dischetto da Sczesny, bravo nel secondo tempo a respingere anche la ribattuta dell’attaccante. Poco male alla fine per la Lazio che vince e convince.

: un difensore, un centrocampista e una punta.

Inzaghi si coccola El Mago Luis Alberto

I gol contro i bianconeri arrivano da tutti i reparti. Linfa vitale in una giornata in cui Immobile ha le polveri bagnate, mentre Luis Alberto continua ad incantare. “El Mago”, autore ieri di due assist, è il migliore in Europa per passaggi vincenti, ben 11 in totale. Nella speciale graduatoria è seguito da De Bruyne del Manchester City e Thomas Muller del Bayern Monaco, entrambi a quota nove. Insomma, la Lazio non è più Immobile dipendente, ma può contare anche sull’apporto degli altri tenori. Compreso Correa, bravo a procurarsi il rigore sul risultato di 2-1 per la Lazio. Anche a lui Simone Inzaghi si aggrapperà nella trasferta di Cagliari, in programma lunedì 16 dicembre alla Sardegna Arena.

