Torino, tegola per Mazzarri: grave infortunio

p>TORINO INFORTUNIO DE SILVESTRI / Gara importante per ilcontro lapunta alla seconda vittoria consecutiva ma in avvio di gara deve fare fronte a un problema piuttosto serio per. L'esterno destro granata dopo circa un quarto d'ora ha accusato un problema al ginocchio sinistro, immediato il cambio con Ola. La sensazione è che si tratti di un infortunio abbastanza grave, si attendono novità nelle prossime ore.