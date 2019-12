JUVENTUS INFORTUNIO BENTANCUR / Già senza Khedira e Ramsey, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur per diverse settimane. Uscito al 41' del primo tempo di Lazio-Juventus, il centrocampista uruguaiano si è sottoposto in mattinata agli esami di rito, che hanno evidenziato un trauma con interessamento dei legamenti collaterali.

Ecco il report medico della: "A seguito degli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J|Medical, questa la situazione del giocatore, uscito anzitempo ieri. Bentancur, durante la partita contro la Lazio, ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra; oggi ha effettuato terapie e recupero. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno". Davvero una brutta tegola per il tecnico bianconero, visto l'ottimo momento di forma dell'ex Boca Juniors, la cui uscita dal campo ha pesantemente condizionato la prestazione della squadra, in quel momento in vantaggio per 1-0.