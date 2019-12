Torino-Fiorentina, altra sconfitta: Montella in bilico

TORINO FIORENTINA MONTELLA / Torino-Genoa di oggi pomeriggio ha rappresentato uno spartiacque importante per il futuro dei due allenatori. Il successo casalingo di fatto puntella la panchina di Walter Mazzarri che scaccia via i fantasmi di un possibile esonero ritrovando il sorriso e l'abbraccio dei suoi calciatori. Poco da ridere invece per Vincenzo Montella che non riesce più ad uscire dalla crisi ed incassa un KO pesante anche oggi.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Fiorentina, Montella rischia

La Fiorentina di Vincenzo Montella non sta vivendo di certo un momento esaltante.

La squadra Viola, che in estate è passata nelle mani di Rocco, ha disputato un gran mese di ottobre per poi tornare a collezionare risultati assolutamente deludenti. Dopo la partenza di Giovanni, si sente a Firenze l'assenza di un centravanti di ruolo e la posizione di Vincenzo Montella sembra sempre più a rischio. Anche oggi infatti la 'Viola' è apparsa sterile e poco convinta al cospetto di un Torino invece motivatissimo nel provare a regalare una gioia al proprio allenatore. Ora al di là delle smentite di rito il tecnico gigliato rischia davvero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Fiorentina, Commisso prende tempo: le ultime su Montella e Gattuso