PAGELLE E TABELLINO TORINO-FIORENTINA: Zaza ritrovato, Ansaldi match-winner

PAGELLE TABELLINO TORINO FIORENTINA /

TORINO

Sirigu 6 - Sempre sicuro e attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa dagli attaccanti viola. Ad inizio ripresa è decisivo nell'opposizione su Chiesa, mentre nel finale non può nulla su Caceres.

Izzo 6,5 - Altra prestazione di assoluto livello per il centrale granata, di fatto insuperabile nell'uno contro e uno e come al solito lucido e preciso in copertura e nelle letture difensive.

Nkoulou 6 - Guida la difesa con sicurezza e controlla senza problemi Vlahovic.

Bremer 6,5 - Si disimpegna con diligenza e lucidità nella propria metà campo. Non si ricordano suoi errori difensivi.

De Silvestri s.v. - Dal 12' Aina 6,5 - Positivo in entrambi le fasi di gioco nonostante la poca incisività offensiva. Si fa trovare sempre pronto sull'out di destra senza correre rischi in difesa.

Baselli 6 - Gestisce bene la palla in mezzo al campo e non rinuncia ad accompagnare la manovra offensiva quando può, svolgendo il proprio compito senza particolari sussulti.

Rincon 6,5 - Svolge il solito prezioso lavoro davanti alla difesa, intercettando diversi palloni e lavorandoli poi con lucidità e precisione. Leader.

Ansaldi 7,5 - Confeziona il vantaggio granata con il dribbling e il cross al bacio per Zaza. Nella ripresa, nel peggior momento dei suoi, chiude poi la partita con un bel sinistro da fuori. Match-winner.

Verdi 6 - Non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Dragowski, ma è comunque incisivo tra le linee e nel vivo del gioco della squadra granata. È ancora lontano però dalla sua migliore versione. Dal 76' Laxalt 6 - Si disimpegna con lucidità nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Berenguer 5,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco senza però mai riuscire ad incidere e creare superiorità numerica nell'uno contro uno. Dal 58' Meite 6 - Entra a rinforzo del centrocampo garantendo maggiore freschezza e copertura.

Zaza 7 - Mazzarri attendeva risposte e lui lo ripaga con un'ottima prestazione di grande voglia e determinazione coronata dal gol che sblocca il match.

All. Mazzarri 6,5 - In assenza di Belotti riscopre uno Zaza autore di una delle migliori prestazioni in maglia granata. Secondo successo consecutivo che rilancia la sua squadra.

FIORENTINA

Dragowski 6 - Non può nulla sul colpo di testa a botta sicura di Zaza. Poteva forse fare meglio sul sinistro di Ansaldi, che è comunque forte e ben indirizzato.

Non ha dunque grandi colpe su entrambi i gol.

Caceres 6 - Soffre la vivacità di Ansaldi sull'out di destra, ma nel finale si fa trovare pronto in area di rigore e accorcia le distanze.

Milenkovic 5,5 - Ha a che fare con uno Zaza particolarmente ispirato ed è anche lui costretto ad una gara di grande sofferenza in marcatura.

Ceccherini 5,5 - Compie un salvataggio in avvio, ma nel complesso è spesso in affanno e impreciso nella propria area di rigore.

Dalbert 5,5 - È piuttosto bloccato sulla fascia sinistra e mai incisivo in zona d'attacco. Gara da dimenticare

Benassi 5,5 - Fa meglio nella ripresa dopo un primo tempo da oggetto misterioso. Nel complesso è però insufficiente.

Pulgar 5 - Fatica ad entrare in partita e a guidare la manovra viola in mezzo al campo. Poco coinvolto.

Castrovilli 6 - Nel primo tempo è di gran lunga il migliore dei suoi e l'unico a creare situazioni pericolose in zona d'attacco. Altra prestazione di grande personalità del centrocampista classe 1997.

Ghezzal 5 - Mai incisivo nell'uno contro uno e dalle parti di Sirigu. È di fatto annullato dalla retroguardia granata. Dal 51' Sottil 5,5 - Fa meglio di Ghezzal con la sua intraprendenza, ma nel finale sciupa una grande occasione per riaprire prima la partita.

Vlahovic 5 - In avvio ripresa sciupa un'ottima occasione di testa che avrebbe potuto regalare il pareggio ai suoi. Errore che pesa in una prestazione complessiva comunque deludente. Dal 78' Pedro s.v.

Chiesa 6 - Si accende solo nei minuti finali con un grande spunto personale e l'assist per il definitivo 2-1 di Caceres al termine di una gara fino a quel momento sotto le aspettative. Il suo ritorno in campo dopo l'infortunio resta comunque una delle poche note positive del momento viola.

All. Montella 5 - Quarta sconfitta consecutiva e vittoria che manca ormai dal lontano 30 ottobre. Il rischio esonero si fa sempre più concreto.

Arbitro: Giacomelli 6 - Match sempre in controllo e privo di episodi dubbi o da Var. Buona gestione da parte del fischietto di Trieste.

TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 2-0

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza. All. Mazzarri

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Chiesa. All. Montella

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Marcatori: 22' Zaza (T), 72' Ansaldi (T), 90'+1 Caceres (F)

Ammoniti: 31' Chiesa (F), 32' Aina (T), 41' Baselli (T), 49' Caceres (F), 61' Rincon (T), 68' Vlahovic (F), 90'+2 Izzo (T)

Espulsi: -