SONDAGGIO CM.IT - Scudetto, è lotta Inter-Juve: Lazio tagliata fuori!

SONDAGGIO CM.IT INTER JUVENTUS LAZIO / La super Lazio di Simone Inzaghi centra la settima vittoria consecutiva e con il 3-1 alla Juventus si conferma al terzo posto, a 33 punti, solo tre in meno dei bianconeri e cinque rispetto all'Inter capolista.

I biancocelesti sono forse la squadra più in forma del campionato al momento e Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter se i capitolini possano entrare nella lotta per lo scudetto. Secondo i votanti, non ci sono possibilità di inserirsi per gli uomini di Inzaghi: il 56% dei partecipanti al sondaggio ha limitato la lotta per il titolo a, solo il 44% ritiene ci sia spazio per il terzo incomodo.