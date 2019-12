Serie A, Lecce-Genoa 2-2: rimonta pugliese, i liguri finiscono in 9

SERIE A LECCE GENOA / Succede di tutto nel lunch match domenicale della 15a giornata di Serie A tra Lecce e Genoa, che chiudono sul 2-2 un match dai due volti. Primo tempo di chiara marca rossoblu', la squadra di Thiago Motta fa la partita e va al riposo in vantaggio di due reti, realizzate da Pandev al 31' - prodezza balistica quasi da metà campo su rinvio errato di Gabriel - e da Criscito su rigore al quinto minuto di recupero della prima frazione. Squadra di Liverani penalizzata da molti errori, ma che nel secondo tempo reagisce alla grande.

Il trascinatore è, che realizza un gran gol al 60' e poi fornisce l'assist per il colpo di testa vincente di(70'). Il Genoa finisce in sofferenza totale, soprattutto per le due espulsioni per doppia ammonizione di(69') e(77'), la seconda molto contestata dai rossoblu'. Punto prezioso per il Lecce che mantiene i quattro punti di vantaggio sui rivali, ma anche per gli ospiti, per come si era messa nel finale.

LECCE-GENOA 2-2 - 31' Pandev (G), 50'pt Criscito rig. (G), 60' Falco (L), 70' Tabanelli (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36**; Lazio 33**; Roma** 29, Cagliari, Atalanta** 28; Napoli 21**; Parma e Verona** 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese**, Lecce** 15; Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa** 11; Spal 9; Brescia* 7

**una partita in più

*una partita da recuperare