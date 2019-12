LECCE GENOA PANDEV GOL/ Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Goran Pandev, giocatore del Genoa, ha commentato il suo super gol contro il Lecce di Fabio Liverani: "Prima ne ho sbagliato uno molto facile! No, l'importante è che ci siamo sbloccati, dobbiamo continuare così e spero che questo gol possa aiutarci ad arrivare alla vittoria".

Pandev, ex attaccante di Inter, Lazio e Napoli, ha poi risposto in merito alla possibilità che possa essere il suo gol più bello: "Ora non me ne ricordo altri, questo è uno dei più belli, ma spero che possa portare i tre punti, è questa la cosa fondamentale".