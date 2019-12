CALCIOMERCATO FIORENTINA BANEGA SIVIGLIA / Giorni caldi in casa Fiorentina, con un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, che sta mettendo in dubbio la posizione di Montella, e con le voci di mercato che continuano a farsi insistenti, specialmente su Federico Chiesa.

I viola vogliono fare quadrato e superare il momento critico, intanto pensano in concreto anche alle mosse future nella sessione di gennaio.

Calciomercato Fiorentina, avanti tutta su Banega

La società toscana sta trattando l'arrivo di Ever Banega dal Siviglia. Novità importanti in tal senso arrivano dal 'Corriere Fiorentino' quest'oggi in edicola, che riferisce come l'accordo con il centrocampista sia praticamente cosa fatta e che ora si sta cercando l'intesa con il club andaluso, che appare anch'essa piuttosto vicina. Una notizia importante per Montella, che, se rimanesse sulla panchina viola, avrebbe a disposizione un giocatore di esperienza e spessore assoluti.

