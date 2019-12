Juventus, Cristiano Ronaldo suona la carica su Instagram dopo il ko

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Pesante sconfitta per la Juventus ieri in casa della Lazio, l'1-3 dell'Olimpico impedisce il sorpasso all'Inter che rimane in vetta con due punti di vantaggio.

Una frenata brusca cui però, tornato al gol su azione, vuole reagire prontamente e sprona se stesso e i compagni con un post su Instagram piuttosto eloquente. 'Keep strong and together until the end! #finoallafine' la didascalia del post. La Juve e i suoi campioni ripartono dal motto di casa per riprendere a vincere dalle prossime gare.