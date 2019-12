VIDEO - Serie A, Torino-Fiorentina: gol e highlights

VIDEO SERIE A TORINO FIORENTINA GOL HIGHLIGHTS / Sfida interessante nella domenica pomeriggio della 15esima giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina.

17 punti in classifica per i granata, 16 per i viola, Mazzarri vuole dare seguito alla vittoria sul Genoa mentre Montella dopo tre sconfitte consecutive inizia a sentirsi in bilico e deve rilanciarsi. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A al termine della sfida vi offre gli highlights di Torino-Fiorentina.

GUARDA IL VIDEO