VIDEO SERIE A SASSUOLO CAGLIARI HIGHLIGHTS / Una grande sfida al 'Mapei Stadium' con punti pesanti in palio. Il Sassuolo reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Perugia è chiamato a reagire in campionato dove rischia di rimanere risucchiato dalla zona retrocessione.

Ma di fronte c'è un grande Cagliari da Champions che con una vittoria si porterebbe al quarto posto. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Sassuolo-Cagliari.

GUARDA IL VIDEO