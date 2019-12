CALCIOMERCATO INTER SMALLING ROMA JUVENTUS ARSENAL / Chris Smalling è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione della Roma. Il difensore inglese, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, sta guidando a suon di ottime prestazioni la retroguardia giallorossa di Fonseca, attirando su di sè l'attenzione dei principali top club europei. Tra questi anche l'Inter di Antonio Conte, impressionata dalla prestazione fornita da Smalling venerdì sera a San Siro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, l'apertura da Barcellona per Vidal e Rakitic. E su Lautaro Martinez...

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mourinho in missione per Dzeko

Calciomercato Inter, Smalling incanta Conte.

Secondo quanto riportato dal 'Sunday Mirror' l'Inter sarebbe intenzionata a chiederlo in prestito la prossima estate, qualora la Roma non raggiunga un accordo per il riscatto e la conferma di Smalling con il Manchester United. Anche Paratici e la Juventus sono sulle tracce dell'inglese, mentre in Premier League sono diversi i club pronti a dare un'altra chance al difensore di Fonseca. Difficile una sua eventuale permanenza al Manchester United qualora sulla panchina dei 'Red Devils' rimanga Solskjaer, Everton e Leicester hanno avviati i contatti ma in pole ci sarebbe l'Arsenal che sta monitorando con regolarità le prestazione di Smalling in Serie A.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, futuro Smalling: Solskjaer spaventa i giallorossi

Calciomercato Roma, riscatto Smalling prioritario: la situazione