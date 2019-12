CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Per un Maurizio Sarri che non vuol sentire parlare di calciomercato ("È la cosa che mi annoia di più"), alla Juventus c'è una dirigenza che invece lavora ininterrottamente per cogliere eventuali occasioni per il presente ed il futuro. Una pianificazione continua, che porta i dirigenti bianconeri a muoversi su più profili alla ricerca del tassello giusto cui poi dare l'assalto.

Ed in quest'ottica uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello del nuovo fenomeno norvegese Herling Brautsul quale gli uomini mercato juventini stanno cercando di giocare d'anticipo rispetto alla folta concorrenza dei top club europei.

Calciomercato Juventus, ecco l'offerta per Haaland

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' che nella sua edizione odierna parla di un blitz della Juventus materializzatasi recentemente con una proposta all'agente Mino Raiola: 3 milioni di euro a stagione più bonus. Offerta decisamente importante per un ragazzo di appena 19 anni, al quale però spetterà l'ultima parola e la decisione tra le tante società che si stanno muovendo: dal Napoli al Borussia Dortmund passando per Chelsea e soprattutto ManchesterUnited. La Juventus però ha fatto la sua mossa, consapevole che deve ringiovanire il reparto offensivo e che una clausola rende l'attaccante del Salisburgo una grande occasione da cogliere. Nonostante l'avvio di stagione mostruoso abbia fatto schizzare la sua valutazione a quota 70-80 milioni infatti, una clausola permette di acquistarlo spendendo 'soli' 30 milioni di euro, commissioni incluse.

