CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Finora il ritornello Juventus dopo l'operazione di Khedira era chiaro: a gennaio, salvo occasioni, non ci saranno acquisti a centrocampo, reparto numericamente completo con lo stop alla cessione di Emre Can. Una situazione però che potrebbe ora cambiare in seguito all'infortunio di Bentancur, al di là di quel che diranno gli accertamenti medici cui il centrocampista si sottoporrà domani. Già perché uno stop lungo costringerebbe la società ad intervenire a gennaio in sede di campagna acquisti, nonostante Sarri si sia detto pronto ad "inventarsi qualcosa", anticipando la volontà di provare Bernardeschi e Rasmey da mezzala.

A spingere verso la necessità di un acquisto a centrocampo nella sessione invernale è anche la prestazione di questa sera di Emre Can: il tedesco ha deluso nuovamente le aspettative e l'esclusione dalla lista Champions sembra averlo segnato mentalmente, come peraltro rivelato anche da Sarri.

Se il tecnico non riuscirà a recuperarlo a livello morale nelle prossime settimane, appare complicato immaginare che la Juve resti così com'è a centrocampo, anche se l'infortunio di Bentancur dovesse rivelarsi di lieve entità.

Paratici scruterà le opportunità che si presenteranno all'orizzonte ed allora anche alle possibili trattative con le società interessate al tedesco: ad esempio il Barcellona, con la Juve che potrebbe chiedere in campo Rakitic, in rotta con Valverde. Ma anche il Manchester United, da tempo interessato all'ex Liverpool, dove c'è un altro 'separato in casa', quel Pogba ormai destinato a lasciare l'Old Trafford: c'è il Real Madrid su di lui ma, come detto da Sarri in riferimento alle soluzioni in campo, anche sul mercato la Juve "dovrà inventarsi qualcosa" per far fronte ad una situazione che a centrocampo si sta rivelando molto complicata.

