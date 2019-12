LAZIO JUVENTUS SARRI ARBITRO / Le polemiche in campo sono proseguite anche nel post partita: Lazio-Juventus è stata caratterizzata a livello arbitrale soprattutto dal rosso di Cuadrado (deciso con l'ausilio del Var), anche se altri episodi dubbi non sono mancati. Nelle dichiarazioni al termine del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri non ha mancato di lanciare qualche critica a Fabbri: "Il secondo tempo è stato condizionato da episodi che ci sono stati tutti sfavorevoli e perdiamo una partita che abbiamo giocato su buon livelli in parità numerica".

In merito all'espulsione del colombiano, l'allenatore è ancora più chiaro: "Grande nervosismo non l'ho visto: abbiamo preso un'espulsione, per me la chiara occasione da gol non c'era, il giocatore stava andando per vie esterne.

L'arbitro ha deciso così e va bene...".

Lazio-Juventus, Fabbri criticato: quanti episodi dubbi

In realtà l'espulsione di Cuadrado non è l'unico episodio che ha sollevato polemiche: proteste nei confronti di Fabbri ci sono state da entrambe le squadre. Le più veementi per la Juventus hanno riguardato un intervento al limite dell'area avversaria di Luiz Felipe su Matuidi non sanzionato con la punizione dal direttore di gara. La Lazio, invece, ha protestato soprattutto per un presunto contatto da rigore tra Bonucci e Immobile.

