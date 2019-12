JUVENTUS SARRI / Un punto nelle ultime due gare e Inter che, nonostante il pareggio interno contro la Roma, allunga in classifica: la Juventus perde contro la Lazio e vede allontanarsi la vetta ed incendiarsi le polemiche.

Nel post gara sui social èa finire sotto processo: una parte della tifoseria bianconera si scaglia contro il tecnico di Figline, accusato di non 'essere da grande'.

Un susseguirsi di critiche nelle quali non manca chi chiede apertamente le dimissioni di Sarri e chi rimpiange Massimiliano Allegri, mandato via - a dire di alcuni tifosi - troppo a cuor leggero per quanto fatto.

