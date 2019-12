LAZIO JUVENTUS SARRI / Momento difficile per la Juventus dopo la sconfitta di stasera contro la Lazio. Maurizio Sarri ha rilasciato alcune parole sulla prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto molto bene ma abbiamo concesso il gol allo scadere. Il secondo tempo è stato condizionato da episodi che ci sono stati tutti sfavorevoli. In parità numerica abbiamo giocato una buonissima partita - le sue parole a 'Dazn' - Contropiede ed espulsione? Non abbiamo rispettato le consegne, è una disattenzione che poi paghi. Rispettare certe posizioni lo avevamo deciso nel prepartita. Non sono concorde sulla chiara occasione da gol, il giallo mi sembrava la decisione più giusta. Errori? Nel primo tempo non ho visto una gran quantità di errori, la squadra ha palleggiato bene. Un po' lenti nel reagire alla palla mossa dall'angolo, ma il primo tempo è stato fatto su buoni livelli. Bisogna stare più attenti a qualche dettaglio, ma sinceramente ho visto la mia squadra crescere. Arbitro? Io grande nervosismo nei confronti dell'arbitro non l'ho visto.

Abbiamo preso un'espulsione, per me la chiara occasione da gol non c'era, il giocatore stava andando per vie esterne. L'arbitro ha deciso così e va bene così". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, i tifosi contro Sarri: "Dimettiti"

A preoccupare la Juventus però è l'infortunio di Bentancur. Sarri ha infatti annunciato le condizioni del giocatore: "Domattina farà analisi strumentali. Sembra interessato il collaterale, non so chiaramente a che livello. E' un giocatore fondamentale in questo momento, neanche importante. Ronaldo? Ha ripreso ad allenarsi con continuità, sta tornando su a grandi passi".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri ora apre: "Qualcosa bisognerà inventarsi"