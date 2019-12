CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri ha parlato a 'DAZN' dopo Lazio-Juventus e si è soffermato anche sull'emergenza a centrocampo in ottica mercato, non escludendo la possibilità di un intervento a gennaio (dopo Khedira, si è fatto male anche Bentancur): "In questo momento mancano tantissimi giocatori per infortunio. E' un reparto che è andato in sofferenza anche numericamente, bisognerà inventarsi qualcosa nelle prossime settimane. Mercato di gennaio? Ora vediamo la situazione degli infortunati, si spera siano situazioni risolvibili velocemente. Poi valutiamo quello che abbiamo, Bernardeschi e Ramsey possono giocare in quel ruolo".

A 'Sky', invece, Sarri ha aggiunto: "La cosa che mi annoia di più è il mercato: quel che posso fare è lavorare domani mattina per trovare una soluzione.

Calciomercato Juventus, emergenza a centrocampo: Paratici esclude interventi

Proveremo Bernardeschi o Ramsey da interni".

Parole che quindi non escludono un intervento a gennaio, in controtendenza con quanto affermato da Paratici nel pre-match: "Siamo convinti di avere una rosa competitiva. L'infortunio di Khedira può capitare, abbiamo altri centrocampisti bravi. Non siamo preoccupati più di tanto".

Ora però bisognerà attendere l'esito degli accertamenti cui si sottoporrà Bentancur: in caso di stop di lunga durata, un intervento a gennaio potrebbe diventare necessario anche numericamente, al di là della volontà di Sarri di testare Cuadrado, Bernardeschi e Ramsey nella posizione di mezzala.

