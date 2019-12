LAZIO JUVENTUS INZAGHI / Felice per la vittoria della sua Lazio contro la Juventus, Simone Inzaghi ha rilasciato il suo commento a fine gara: "Sono convinto di questa squadra, dobbiamo essere ambiziosi sapendo che il calcio è questo. Un mese e mezzo fa qualcuno diceva che non venivano i risultati, ma io ho sempre avuto vicino la società, il presidente e Tare. Quando hai la fiducia di tutti quanti le cose devono andare bene per forza - le sue parole a 'Dazn' - Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo guardare a giovedì. Questa vittoria mancava dal 2003, è passato troppo tempo. Ci godiamo questo bel succeso ma guardiamo a giovedì. Nel calcio i giudizi variano, adesso siamo in un buonissimo momento".

Inzaghi ha poi proseguito la sua disamina mantenendo i piedi per terra: "Nel primo tempo abbiamo faticato un pochettino a trovare quella palla, loro alzavano Pjanic su Leiva. Ma i ragazzi sono stati bravissimi e non ho altro da aggiungere. Devo solo fargli i complimenti. Dobbiamo essere bravi, lavoriamo in un ambiente che può trascinarti come stasera. Bisogna stare coi piedi per terra sapendo che nel calcio i giudizi cambiano velocemente. Ho una squadra brava, matura e concentrata che secondo me ha ancora margini. Giovedì andiamo a giocarci la nostra partita.

Successivamente a 'Sky' Inzaghi non ha risparmiato una freccatina ai critici: "C'è qualcuno che si dimentica che lo scorso anno la Lazio ha vinto la coppa Italia e pensa all'ottavo posto".

Sulla classifica, il tecnico aggiunge: "Dobbiamo essere ambizioni sapendo che ci sono delle corazzate: dobbiamo guardare avanti, goderci serate del genere, come quella di San Siro, sono otto vittorie di finale. Dobbiamo essere contenti ma avendo equilibrio: i giudizi nel calcio cambiano in fretta".