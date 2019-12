LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC / Autore di una bellissima rete nella vittoria della Lazio contro la Juventus, Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Se facciamo il nostro possiamo fare sempre grandi partite. E' arrivata la Juve in un momento in cui non stavano bene, ma noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa - le sue parole a 'Dazn' - Scudetto? Noi vogliamo vincere ogni partita, ma lo scudetto è una grande parola. Gol? Non so cosa dire, è un'emozione grande far gol contro di loro. Luis Alberto? Appena vedo che ha la palla io faccio i movimenti.

Devo correre un po' di più, se faccio di più aiuto i ragazzi per la vittoria".

