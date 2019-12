LAZIO JUVENTUS BERNARDESCHI / Maurizio Sarri si è affidato ancora una volta a lui sulla trequarti ma Federico Bernardeschi neanche nella prima ora di Lazio-Juventus è riuscito a convincere. Avvio tutto sommato positivo poi l'ex Fiorentina è calato in maniera netta, partecipando - con una mancata copertura - anche all'azione del gol del pareggio di Luiz Felipe.

Quanto basta per far scatenare i tifosi che suoi social hanno avviato un vero e proprio processo al calciatore, criticato in maniera molto netta e senza attenuanti.

Lazio-Juventus, Bernardeschi delude ancora: Sarri gli dà fiducia

E dire che proprio alla vigilia della gara dell'Olimpico Maurizio Sarri non aveva avuto dubbi sullo schierare Bernardeschi dal primo minuto: nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Juventus aveva spiegato che i fischi ricevuti dal calciatore all'Allianz Stadium condizionano le sue prestazioni aggiungendo anche l'intenzione di continuare a dargli fiducia per cercare di farlo riprendere. Missione, almeno stando alla prima ora di Lazio-Juventus, che non sembra essere riuscita con i tifosi che non hanno risparmiato critiche a Bernardeschi.

