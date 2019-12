LAZIO JUVENTUS CUADRADO IMMOBILE / Protesta della Lazio durante la gara di stasera contro la Juventus, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Al minuto 28, lanciatosi nell'area avversaria con una bella progressione palla al piede, Ciro Immobile è caduto a terra dopo un contatto con Cuadrado: clicca qui per restare aggiornato. Tuttavia, nonostante le proteste dello stadio 'Olimpico', l'arbitro Fabbri ha deciso di far proseguire il gioco non ritenendo falloso l'intervento del terzino bianconero.

Immobile, successivamente, si è rivolto in maniera plateale, probabilmente verso un suo avversario, con un chiaro labiale: "Che vuoi?". Nello svolgersi della prima frazione, inoltre, altre situazioni di gioco hanno fatto reclamare il rigore ai biancocelesti: dapprima un tocco sual limite dell'area, poi uno sual minuto 38; infine, altre veementi proteste sono sorte dopo la caduta diche nemmeno il Var (dopo alcuni momenti di riflessione) ha giudicato da rigore.

