LAZIO JUVENTUS PJANIC / Non è iniziata nel migliore dei modi la gara di Miralem Pjanic: al 14' di Lazio-Juventus, il centrocampista bosniaco è stato ammonito per aver bloccato fallosamente una ripartenza biancoceleste. Un giallo pesante per i bianconeri visto che l'ex Roma era già diffidato: pronta quindi la squalifica con Pjanic che salterà la prossima gara di campionato contro l'Udinese. Un problema per Sarri che a centrocampo deve fare già a meno di Khedira e Ramsey.

Juventus, emergenza a centrocampo contro l'Udinese

Se il tedesco e il bosniaco, per motivi diversi, saranno sicuramente out nella gara di campionato della prossima settimana contro l'Udinese, ci sono speranze per il recupero di Ramsey: il gallese salterà probabilmente anche la gara di Champions (ormai ininfluente) ma potrebbe recuperare per la sfida ai friulani. Sarri ha già preannunciato l'intenzione di testare sia l'ex Arsenal che Bernardeschi come mezzala nel tridente di centrocampo.

