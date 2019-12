CALCIOMERCATO INTER DE PAUL / Arretrato sulla mediana, Rodrigo De Paul è stato anche contro il Napoli uno dei migliori in campo dell'Udinese: l'argentino ha confermato le sue qualità tecniche, mostrando anche tenuta fisica e capacità di contrasto, caratteristiche che non dispiacciono certo ad Antonio Conte, il tecnico dell'Inter, una delle squadre che ha messo gli occhi sul 25enne di Sarandì. Proprio del possibile trasferimento a gennaio in nerazzurro ha parlato, dopo l'1-1 contro la squadra di Ancelotti, il tecnico friulano Luca Gotti a 'Sky': "Non ho la minima idea e non ho il minimo segnale rispetto a questo.

Spero di non perderlo per infortunio perché ha accusato un piccolo problemino".

Calciomercato, non solo Inter per De Paul

Arrivato in Italia nel 2018, l'argentino ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro e l'Inter pensa anche a lui per il mercato di gennaio. Non soltanto nerazzurri però: De Paul piace anche fuori dall'Italia: Atletico Madrid e Valencia sono segnalate sulle sue tracce così anche il West Ham.

