LAZIO JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Primo tempo divertente, giocato con ripartenze veloci da entrambe le squadre. Immobile sfrutta in avvio una disattenzione bianconera ma trova De Ligt in opposizione. La Juventus ingrana gioco, pochi tocchi e arriva nei pressi della porta di Strakosha. Una triangolazione perfetta di Dybala, Ronaldo e Bentancur manda in rete il portoghese che torna al gol. La Lazio reclama un rigore per tocco sulla spalla di Cuadrado su Immobile. La squadra di Sarri perde uno dei suoi tasselli migliori della serata, Bentancur, per infortunio.

I padroni di casa chiudono il primo tempo nella metà campo avversaria con intensità, trovano il gol del pareggio con Luiz Felipe, meritatamente.

TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS:1-1

LAZIO(3-5-2): Strakosha 6 ; Luiz Felipe 6 , Acerbi 6 , Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic6, Leiva 5,5, Luis Alberto 6, Lulic 6,5; Correa 5,5, Immobile 6. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Jony, Anderson, Cataldi, Parolo, Caicedo. All. Inzaghi.

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny 6 ; Cuadrado 5, Bonucci 6, De Ligt , Alex Sandro 5,5 ; Bentancur6,5 ( 40’ Can 5), Pjanic6, Matuidi 6; Bernardeschi 6; Dybala 6, Ronaldo6,5 . A disp.:Buffon, Pisoglio, Damiral, Rugani, Danilo, De Sciglio, Rabiot, Portanova, Pjaca, Higuain. All. Sarri.

Marcatori: 25’ Ronaldo (J), 46’ Luiz Felipe (L)

Arbitro: Fabbri sez. di Ravenna

Ammoniti: 6’ Luis Alberto (L), 11’ Pjanic (J), 39’ Dybala (J)

Espulsi: