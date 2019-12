Serie A, Udinese-Napoli 1-1: Ancelotti si salva

SERIE A UDINESE NAPOLI / Il Napoli vede i fantasmi, ma alla fine porta a casa un punto che serve più al morale che alla classifica. Finale in crescendo per gli azzurri alla 'Dacia Arena' dove l'Udinese si porta in vantaggio con Kevin Lasagna e annulla di fatto gli attaccanti partenopei, che chiudono la prima frazione di gara con 0 tiri in porta. Nella ripresa, però, è un altro Napoli. Il primo gol stagionale di Zielinski porta la sfida in pareggio e accende la reazione degli uomini di Ancelotti che spingono alla ricerca anche del gol vittoria.

Niente da fare contro un'Udinese che, in contropiede, ha anche le occasioni per far male agli avversari. Finisce 1-1. Un pareggio che al tecnico Ancelotti permette di scacciare la paura di un esonero che comunque continua ad aleggiare, mentre i friulani lanciano nuovi segnali di rinascita e ripartono anche in campionato dopo le due sconfitte.

UDINESE-NAPOLI 1-1: 32' Lasagna (U), 69' Zielinski (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36; Lazio 30; Roma** 29, Cagliari, Atalanta** 28; Napoli 23*; Parma e Verona** 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

**una partita in più

*una partita in meno