CALCIOMERCATO MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC / "Non esiste un caso Piatek". Ha sentenziato così Stefano Pioli, nella conferenza che si è tenuta quest'oggi alla vigilia della sfida di campionato in programma domani tra Bologna e Milan. Ma l'attaccante polacco si giocherà praticamente quasi tutto domani al Dall'Ara: un gol sarebbe importantissimo per interrompere un digiuno che ormai preoccupa e dura da più di cinque giornate, ma soprattutto per allontanare le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Milano a partire da gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, con il Bologna ultima chiamata per Piatek

I fischi di San Siro al momento del cambio durante Milan-Napoli sono la dimostrazione del fatto che qualcosa tra i tifosi rossoneri e il polacco si è rotto.

Sono in corso le dovute riflessioni in casa Milan anche perché l’idea di cederlo in prestito non è ancora tramontata del tutto, in modo da poter garantire al giocatore di recuperare lo smalto perduto in questa prima parte di stagione. Il suo posto così potrebbe essere colmato da Zlatan Ibrahimovic: la dirigenza rossonera aspetta la risposta definitiva dell'attaccante svedese, in modo da poter regalare a Pioli un importante rinforzo in vista della finestra invernale di calciomercato.inseguono, il Milan va comunque tenuto in pole: la proposta formulata al calciatore si basa su un contratto di 18 mesi da complessivi 9,5 milioni di euro

