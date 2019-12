CALCIOMERCATO KOULIBALY TOTTENHAM NAPOLI / L'estate prossima Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli, visto che Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a rivoluzionare la rosa azzurra per iniziare un nuovo ciclo dopo il polverone che si è creato nelle ultime settimane e che ha compromesso la stagione. La Premier League è pronta ad accogliere il difensore senegalese, con Manchester United e Liverpool pronte all'asta, ma secondo quanto riportato da 'ElDesmarque' José Mourinho è pronto a continuare il proprio pressing.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rivoluzione De Laurentiis: un big a super rischio

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: Mourinho piomba su Koulibaly:

In corsa ci sarebbe infatti anche il Tottenham di Mourinho.

Lo Special One, appena arrivato sulla panchina degli 'Spurs', avrebbe espresso alla società la volontà di prendere il difensore senegalese diper migliorare la propria squadra nel reparto difensivo. Proprio Mourinho aveva cercato di portarlo al, ma senza riuscirci. In corsa ci sarebbe anche ilmanon è disposto a sborsare più di 75 milioni per un difensore centrale. Il Napoli valuta Koulibaly ben: un'operazione del genere, dunque, renderebbe Koulibaly il difensore più pagato della storia del calcio superando ancheche in questi anni avevano battuto i record.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Ancelotti in bilico: la replica di Giuntoli

Calciomercato, colpo di scena Ibrahimovic: c'è il ritorno del Napoli!