ATALANTA VERONA GASPERINI INTERVISTA / L'Atalanta resta aggrappata al treno Champions League grazie alla vittoria in extremis maturata contro il Verona. Archiviati i tre punti in campionato, i nerazzurri devono tuffarsi nella preparazione della gara più importante della stagione. Mercoledì la Dea si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions League in casa dello Shakthar Donetsk. Al termine della sfida contro la squadra di Juric, Gasperini ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Score meno positivo in casa? La sconfitta con la Juve pesava, ma a volte è una questione di calendario. L’approccio è stato molto buono anche oggi.

Ilti pressa con caratteristiche simili alle nostre, poi se ci metti anche qualche errore ti complichi la partita".

Gasperini applaude la sua squadra: "Abbiamo avuto la fiducia per ribaltarla, nonostante l'uscita di Ilicic. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché per come si è messa la partita poteva essere difficile da raddrizzare. La vittoria ha un grandissimo valore per la dinamica della gara. In Champions incontriamo squadre che sono al vertice e ha favorito la nostra crescita. Quello che non basta mai è l’aspetto tecnico. Bisogna arrivare alla partita con lo Shakhtar nel miglior modo. E’ una finale”. Il tecnico degli orobici ha parlato anche dell'infortunio di Ilicic.