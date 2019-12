CALCIOMERCATO INTER NANDEZ ROMA CAGLIARI MARAN - Continua a tenere banco la questione Nandez in casa Cagliari. Il centrocampista uruguaiano e il suo agente, nel mese di gennaio sono attesi in Tribunale insieme alla società sarda per alcune divergenze su questioni contrattuali.

Nel frattempo, sul conto dell'exsono iniziate a circolare voci di mercato che lo vorrebbero pronto a dire addio ai rossoblu già nella prossima sessione invernale: Inter, Napoli e Roma osservano interessate gli sviluppi della vicenda . E, nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il, ha parlato di questa situazione anche l'allenatore dei sardi, Rolando. "Non entro nel merito di cose extra campo, è convocato ma lo stiamo valutando per una botta al piede. Non penso alla cessione a gennaio di Nandez, lui sta vivendo bene la stagione e si allena bene. Non sono problemi che mi pongo. Faccio l'allenatore e devo far rendere i miei giocatori al meglio: Nandez lo sta facendo".