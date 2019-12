VIDEO SERIE A LAZIO JUVENTUS HIGHLIGHTS / È una super Lazio ora in corsa per lo scudetto, cade la Juventus per la prima volta quest'anno.

Sfida spettacolare e vibrante all'Olimpico, in cui a spuntarla sono i biancocelesti che consentono all'Inter di restare in vetta alla classifica. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Lazio-Juventus.

