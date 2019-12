Pagelle Udinese-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE UDINESE NAPOLI PRIMO TEMPO / Napoli ancora una volta imbarazzante nella sfida della Dacia Arena. Zero azioni da gol create, la sensazione di enorme confusione contro un'Udinese che invece si difende bene e riparte con intelligenza. Prezioso De Paul in mezzo al campo, Lasagna scaltro e ben piazzato in occasione del gol.

Se non cambia qualcosa nella ripresa, stavolta per Ancelotti potrebbe essere davvero il capolinea.

UDINESE

Musso 6

De Maio 6,5

Troost-Ekong 6,5

Nuytinck 6,5

Ter Avest 6

Mandragora 6

De Paul 7

Fofana 6,5

Larsen 6

Okaka 6

Lasagna 7

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5,5

Manolas 5,5

Koulibaly 5

Mario Rui 5,5

Callejon 5

Fabian 5

Zielinski 5

Insigne 5

Mertens 5

Lozano 5,5