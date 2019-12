ATALANTA VERONA GOL DI CARMINE ADANI /Atalanta e Verona vanno al riposo sull'1-1, con i gol di Di Carmine e Malinovskyi. Tante polemiche, però, stanno accompagnando il gol del vantaggio della squadra di Juric. Il Var analizza l'azione che ha portato il numero 10 dell'Hellas in rete, ma non ravvisa regolarità e convalida.

Nell'intervallo, negli studi di 'Sky Sport', Danielecommenta l'episodio, conche batte la rimessa lateralepiù avanti e nel frattempo un compagno aveva il pallone ancora tra le mani, pochi centimetri dentro il campo.

"Qualsiasi cosa da dire diversa dal fatto che questo gol è da annullare è un'offfesa rispetto alla giustizia, alla verità e al regolamento. Un altro errore clamoroso dell'arbitro, del guardalinee, del IV Uomo e del Var - tuona l'opinionista -. Non si può parlare di dormita dell'Atalanta, che era focalizzata sul punto in cui doveva essere battuta la rimessa. E' un gol da annullare e basta". Adani non ci sta: "Parliamo di 8 metri, è un'interferemza, un'irregolarità e un motivo per rivederlo al Var e annullarlo. Poi ci sono due giocatori in campo e pochi metri con il pallone in mano. La catapulta infernale dei gemelli Derrick stava in Holly e Benji..."