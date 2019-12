CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus fissa il prezzo di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il club bianconero chiede 140 milioni di euro per la cessione dell'attaccante portoghese. Di 45 milioni sarebbe invece la richiesta d'ingaggio del cinque volte pallone d'Oro, che vorrebbe inoltre firmare un contratto per altri due anni con opzione per il terzo.